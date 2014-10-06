Порошенко звільнив Литвина з посади голови Держприкордонслужби

22:49, 06 жовтня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив Миколу Литвина з посади голови Державної прикордонної служби України.

Николай Литвин / golos.com.ua


Відповідний указ № 757/2014 розміщений на сайті глави держави в понеділок увечері.

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”Звільнити Литвина Миколу Михайловича з посади Голови Державної прикордонної служби України”, - йдеться в документі.

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