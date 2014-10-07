У Київському районі Донецька в результаті артобстрілу зруйновані будинки

Як повідомляє Донецька міська рада, "станом на 14.00 обстановка в місті вкрай напружена. Надходять повідомлення про руйнування і загоряння житлових будинків у північній частині Київського району по вулицях Автострадна, Айвазовського, Крупської, а також в мікрорайоні Гладківка - вулиця Курако. За непідтвердженими даними, є постраждалі серед мирного населення. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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О 12.00 були пошкоджені електричні мережі на підстанції металопрокатного заводу в Київському районі. Аварія спричинила відключення електроенергії, в тому числі і на Північному водопровідному вузлі КП "Донецькміськводоканал". Водопостачання Київського району тимчасово не здійснюється до усунення енергетиками пошкоджень на підстанції.