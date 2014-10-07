В зону АТО відправились бійці спецбатальйону "Чернігів"
14:48, 07 жовтня 2014Політика
9 0
З Чернігова в зону проведення АТО в рамках чергової ротації відправились бійці спецбатальйону "Чернігів".
REUTERS
Про це повідомили у секторі громадських зв'язків управління МВС в Чернігівській області.
Читайте такожДо зони АТО відбув спецбатальйон "Золоті ворота"
Керівництво обласного управління МВС забезпечило бійців батальйону, які відбули у східні області України, зимовим одягом та взуттям. Бійці були повністю екіпіровані засобами захисту, бронежилетами 4-5 класу захисту і необхідним озброєнням.
В зоні АТО бійці будуть виконувати ті ж завдання, що і змінений ними попередній склад спецбатальйону: несення служби на блокпостах, патрулювання населених пунктів, контроль руху транспорту та надання допомоги цивільному населенню.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter