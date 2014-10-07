В зону АТО відправились бійці спецбатальйону "Чернігів"

Про це повідомили у секторі громадських зв'язків управління МВС в Чернігівській області.

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Керівництво обласного управління МВС забезпечило бійців батальйону, які відбули у східні області України, зимовим одягом та взуттям. Бійці були повністю екіпіровані засобами захисту, бронежилетами 4-5 класу захисту і необхідним озброєнням.

В зоні АТО бійці будуть виконувати ті ж завдання, що і змінений ними попередній склад спецбатальйону: несення служби на блокпостах, патрулювання населених пунктів, контроль руху транспорту та надання допомоги цивільному населенню.