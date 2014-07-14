До зони АТО відправлено новий спецбатальйон "Миколаїв"

Як повідомила УНІАН керівник сектора зв'язків з громадськістю УМВС України у Миколаївській області Ольга Передеренко, батальйон забезпечуватиме громадську безпеку на блокпостах у східних областях країни.

«Батальйон було створено за наказом Авакова, як і в кожній області, відповідно до умов сьогодення. Ми закликаємо добровольців. По всьому місту розклеєні банери. Нам потрібні патріоти», - сказала Передеренко.

Бійці проходили підготовку на базі полку міліції. Усі добровольці мають військову підготовку і служили в армії.

Військовослужбовців проводжали губернатор Микола Романчук, голова Миколаївської обласної ради Тарас Кремінь, супроводжував до місця призначення начальник УМВС України у Миколаївській області Артур Меріков.

Романчук сказав, звертаючись до бійців, щоб вони пам'ятали, що вдома їх чекають не лише рідні і близькі, а й представники влади і пересічні миколаївці. Він побажав їм мужності і запевнив, що у рідному місті у них вірять і від щирого серця бажають швидкої перемоги і повернення додому.

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За словами Передеренко, активну допомогу в організації і спорядженні батальйону надали підприємство «Дельта-лоцман», а також підприємство «Нібулон».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що для охорони кордонів Харківської області відправлять батальйон територіальної оборони з Хмельницької області.