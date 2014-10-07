Небоженко: Ухвалення антикорупційних законів відбулось завдяки тандему Турчинов-спікер і Яценюк- прем’єр

16:01, 07 жовтня 2014
Політика
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Політолог, соціологічної служби «Український барометр» вважає, що ухвалення сьогодні у ВР пакету із п’яти законопроектів щодо боротьби з корупцією відбулося завдяки плідній взаємодії Уряду та Голови ВР.

УНІАН

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Попри те, що більшість громадян України критично налаштована до Верховної  Ради, сьогодні історичний день,  оскільки було ухвалено у першому читанні пакет із п’яти законопроектів щодо боротьби з корупцією, розроблений урядом та Президентом України», - заявив Небоженко

Читайте такожРада попередньо погодила створення Національного антикорупційного бюро«Я хочу наголосити,  що їх ухвалення відбулося завдяки успішному тандему: Арсеній Яценюк - прем’єр-міністр та  Голови Верховної  Ради Олександра Турчинова. Завдяки їх злагодженій роботі попри те, що у них  нема  своєї  більшості і йде виборча компанія, вдалося провести ці надважливі проекти. Навіть всупереч тому, що самі антикорупційні ініціативи активно  блокуються  представниками політичної  еліти Віктора Януковича», - наголосив експерт.

Зокрема, Небоженко відзначив антикорупційну стратегію, запропоновану урядом,  та «кодекс поведінки української бюрократії» - коли вводиться особлива спеціальна процедура декларування доходів і витрат всіх державних чиновників вищої категорії.

«Важливо, що виникла і прозвучала ідея, що корупція перестає  бути фактом збагачення чиновників. А на перше місце те, що треба піднімати економіку і бізнес. Наприклад,  мені Неважливо,  хто очолюватиме це антикорупційне бюро. Головне, що  воно розслідуватиме корупційні злочини. Оскільки за нинішніми законами про СБУ і прокуратуру вони мають невластиві їм функції економічних розслідувань», - підкреслив політолог.

Віктор  Небоженко також зазначив, що сьогодні у ВР парламентська  республіка показала свою  ефективність,  коли всі гілки влади активно  взаємодіють між  собою.

«Непотрібно навіть змінювати Конституцію. Навіть найрадикальніші зміни можна ухвалювати, якщо є  політична воля і бажання», -  резюмував політолог.

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