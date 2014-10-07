Небоженко: Ухвалення антикорупційних законів відбулось завдяки тандему Турчинов-спікер і Яценюк- прем’єр

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Попри те, що більшість громадян України критично налаштована до Верховної Ради, сьогодні історичний день, оскільки було ухвалено у першому читанні пакет із п’яти законопроектів щодо боротьби з корупцією, розроблений урядом та Президентом України», - заявив Небоженко

Читайте такожРада попередньо погодила створення Національного антикорупційного бюро«Я хочу наголосити, що їх ухвалення відбулося завдяки успішному тандему: Арсеній Яценюк - прем’єр-міністр та Голови Верховної Ради Олександра Турчинова. Завдяки їх злагодженій роботі попри те, що у них нема своєї більшості і йде виборча компанія, вдалося провести ці надважливі проекти. Навіть всупереч тому, що самі антикорупційні ініціативи активно блокуються представниками політичної еліти Віктора Януковича», - наголосив експерт.

Зокрема, Небоженко відзначив антикорупційну стратегію, запропоновану урядом, та «кодекс поведінки української бюрократії» - коли вводиться особлива спеціальна процедура декларування доходів і витрат всіх державних чиновників вищої категорії.

«Важливо, що виникла і прозвучала ідея, що корупція перестає бути фактом збагачення чиновників. А на перше місце те, що треба піднімати економіку і бізнес. Наприклад, мені Неважливо, хто очолюватиме це антикорупційне бюро. Головне, що воно розслідуватиме корупційні злочини. Оскільки за нинішніми законами про СБУ і прокуратуру вони мають невластиві їм функції економічних розслідувань», - підкреслив політолог.

Віктор Небоженко також зазначив, що сьогодні у ВР парламентська республіка показала свою ефективність, коли всі гілки влади активно взаємодіють між собою.

«Непотрібно навіть змінювати Конституцію. Навіть найрадикальніші зміни можна ухвалювати, якщо є політична воля і бажання», - резюмував політолог.