Журналісти знайшли маєтки Азарова у Росії, Австрії та Італії (відео)

Один із маєтків колишній голова Кабміну придбав у підмосковному котеджному містечку "Моноліт". Оформили резиденцію площею чотири тисячі квадратних метрів на його сина – чинного депутата від Слов'янська Олексія Азарова, причому вже після втечі екс-прем'єра з України. Вартість будинку щонайменше 8 млн доларів. В елітному селищі, де розташований маєток, є власна школа, дитячі садки, храм, озеро і навіть окремі будинки для персоналу.

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Крім того, родина Азарових володіє будинком у дачному кооперативі Чехово в елітному районі Криму неподалік від селища Санаторне. Про його будівництво Олексій Азаров обмовився у минулорічному інтерв'ю.

Вартість будинку, що належить родині Азарових в Австрії, щонайменше 5 мільйонів євро. В Австрії також родина Азарових веде свій бізнес, їм належать мистецька галерея і видавництво гламурного журналу.

За інформацією ЗМІ, окрім нерухомості в Австрії, на родину Азарових також зареєстрована і земельна ділянка в Італії.

Також родина Азарова має принаймні ще дві резиденції у Конча-Заспі, сумарною вартістю щонайменше 9 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що сімейство Азарових ховається у VIP-містечку "Моноліт" у Підмосков'ї.