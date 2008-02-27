Янукович хоче нову коаліцію, а не нові вибори

Під час візиту до Брюсселя Лідер Партії регіонів Віктор Янукович дав інтерв`ю російському телеканалу "Вести". Зокрема, відповідаючи на питання про можливий розвиток ситуації в парламенті, Янукович зауважив, що можливі два шляхи.

«Треба визнати, що коаліція недієздатна і тоді подумати про можливість нового формату коаліції. Якщо не вдасться створити новий формат коаліції, це приведе до дострокових виборів. Ми проти дострокових виборів, – підкреслив Віктор Янукович, – оскільки вони не підуть на користь державі і людям», - наводить слова лідера сайт Партії регіонів.