Турчинов хоче підготувати Україну до вступу в ЄС за 3 роки

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав під час зустрічі з делегацією передвиборчої місії спеціального комітету Парламентської асамблеї Ради Європи зі спостереження за позачерговими парламентськими виборами в Україні.

Зокрема, Турчинов наголосив, що Україна та її народ готові зустріти всі виклики, які постають на її шляху до європейської інтеграції.

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«Ми впевнені, що Україна буде незалежною демократичною європейською країною», - наголосив він, зазначивши, що українське законодавство приводиться у відповідність до європейського законодавства «надзвичайно швидкими темпами».

«Угода про асоціацію з ЄС є для нас дорожньою картою, яку влада виконує, щоб забезпечити вступ України до ЄС уже протягом трьох років», - наголосив Турчинов.

Також під час зустрічі сторони обговорили питання проведення в Україні позачергових парламентських виборів.

За словами Турчинова, попри надзвичайно складну ситуацію на сході України та те, що Автономна Республіка Крим повністю окупована російськими військовими, вибори до парламенту проводитимуться демократично та прозоро, що забезпечить обрання легітимної Верховної Ради України.

У цьому контексті співрозмовники обговорили питання присутності моніторингової місії ПАРЄ та групи спостерігачів на парламентських виборах.

«Дякую представникам ПАРЄ за підтримку нашої позиції та за те, що вони надіслали таку поважну делегацію і велику кількість спостерігачів за виборами», - зазначив керівник парламенту, додавши, що вибори проводитимуться у достатньо складних умовах, але країна вже має досвід проведення виборів президента, «які пройшли чесно, вільно та, за оцінкою міжнародних спостерігачів – зразково».

Раніше МЗС заявляло, що ЄС введе безвізовий режим з Україною не раніше травня 2015 року.