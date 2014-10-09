Меркель про спірні газові питання України та РФ: Я є обережною оптимісткою

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила обережний оптимізм щодо вирішення спірних газових питань Україною та Росією.

Як повідомляє РАР, про це вона заявила сьогодні в Берліні на спільній прес-конференції з головою уряду Польщі Евою Копач.

"Розмови тривають, я є обережною оптимісткою", - сказала Меркель.

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Вона висловила сподівання, що посередництво віце-президента Єврокомісії з енергетичних питань Гюнтера Еттінгера дозволить Україні та РФ досягти компромісу, який забезпечить Україну достатньою кількістю газу на цю зиму.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, Еттінгер запропонував Україні та Росії наступну тристоронню зустріч з вирішення спірних газових питань провести 21 жовтня у Берліні.

Попередні консультації між Україною і Євросоюзом відбулися в Брюсселі 2 жовтня.

Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривають з травня. 26 вересня на переговорах у Берліні Єврокомісія запропонувала Україні купити у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.

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«Газпром» з 16 червня перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля і залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів. Цього ж дня «Нафтогаз України» подав позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма з метою, в першу чергу, встановлення справедливої та ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти до України. Крім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.