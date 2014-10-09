Меркель про спірні газові питання України та РФ: Я є обережною оптимісткою
Меркель сподівається, що Україна зможе отримати достатню на зиму кількість газу.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила обережний оптимізм щодо вирішення спірних газових питань Україною та Росією.
Як повідомляє РАР, про це вона заявила сьогодні в Берліні на спільній прес-конференції з головою уряду Польщі Евою Копач.
"Розмови тривають, я є обережною оптимісткою", - сказала Меркель.
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Вона висловила сподівання, що посередництво віце-президента Єврокомісії з енергетичних питань Гюнтера Еттінгера дозволить Україні та РФ досягти компромісу, який забезпечить Україну достатньою кількістю газу на цю зиму.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, Еттінгер запропонував Україні та Росії наступну тристоронню зустріч з вирішення спірних газових питань провести 21 жовтня у Берліні.
Попередні консультації між Україною і Євросоюзом відбулися в Брюсселі 2 жовтня.
Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривають з травня. 26 вересня на переговорах у Берліні Єврокомісія запропонувала Україні купити у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.
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«Газпром» з 16 червня перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля і залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів. Цього ж дня «Нафтогаз України» подав позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма з метою, в першу чергу, встановлення справедливої та ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти до України. Крім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.