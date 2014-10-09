У Горлівці озброєні люди захопили міське управління юстиції - облУВС
22:43, 09 жовтня 2014Політика
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У Горлівці Донецької області група невідомих осіб з автоматичною зброєю, в камуфляжній формі захопила адміністративну будівлю міського управління юстиції.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.
Згідно оперативному зведенню за минулу добу, дана захоплена адміністративна будівля розташовується в Горлівці за адресою - вул. Інтернаціональна, 4а.
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У даний час за даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст.341 ч.1 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) КК України. Проводиться перевірка.
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