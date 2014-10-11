Автомайдан показав маєток Яреми в елітному містечку

Про це у Facebook написав активіст Віталій Уманець.

Містечко "Золоче" не з дешевих, будинки тут коштують мільйони доларів. Хто знайде цей маєток в декларації Яреми, тому буде подарунок від Автомайдану, — зазначив Уманець.

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“Ну як вам земельна діляночка з будинками чесного міліціонеро-прокурора Віталія Яреми в елітному котеджному містечку "Золоче" з власним озером на території? Якщо глянути на карту зі супутника, то площа цього "шматочка" складає майже 10000м². Ціна за сотку тут досягає 15тисяч доларів. Можете самі порахувати, скільки він віддав за цю землю. Лише за землю”, — наголосив активіст.