"Айдарівці" зловили ректора-сепаратиста і трьох міліціонерів "ЛНР"

Сьогодні вранці в Службі безпеки України у Києві відбувся процес передачі чотирьох сепаратистів, яких затримали бійці батальйону "Айдар" і привезли з Луганська до столиці.

Про це повідомляється на сторінці Maidan Press Center в Facebook, передає ТСН.

Серед затриманих - депутат Луганської обласної ради від Партії регіонів, член постійної комісії облради з питань освіти, науки, культури, молоді, спорту при президентстві Януковича, ректор Луганського державного інституту культури і мистецтв Віктор Філліпов.

"Філліпов - один із найактивніших учасників антидемократичних мітингів, які пропагували проведення референдуму про відокремлення від України і створення окремої республіки", - зазначається в повідомленні.

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Крім того, бійці АТО привезли трьох колишніх співробітників МВС Україниі в Луганську. Зараз же вони - "співробітники міліції "ЛНР", які добровільно перейшли на бік сепаратистів. За їхніми словами, вони мали такі обов'язки: пошук і виявлення діючих працівників МВС України, а також пошук їхніх рідних і сімей з метою шантажу, вимагання викупу або вбивства. Їх затримали під час спроби розстрілу мирних громадян".

Сепаратистів привіз у Київ командир штурмового батальйону "Айдар" Сергій Мельничук.

"Я не можу дозволити повторення ситуації, яка була нещодавно з Малишевим, не можу дозволити знущання над моїми бійцями ні фізичного, ні морального, оскільки вони охороняють кордони, щомиті ризикуючи своїм життям в той час, як деякі представники МВС виявляють відсутність компетентності. Я прийняв рішення особисто передати затриманих і маю надію, що будуть проведені відповідні дії", - сказав Мельничук, якого цитує Maidan Press Center.

Нагадаємо, кілька днів тому "айдарівці" привезли до Києва сепаратиста "Малюка", чиновника з "МОЗ" самопроголошеної "ЛНР". Бійців АТО затримали за викрадення людини, але потім суд випустив їх на волю.