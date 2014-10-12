Захист Савченко просить Amnesty International визнати її в'язнем совісті

Про це він повідомив у своєму Твіттері.

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"У зв'язку із загостренням ситуації навколо справи Савченко, захист вирішив форсувати питання отримання Надією міжнародного статус в'язня совісті. Ми підготували звернення до Amnesty International з закликом присвоїти Савченко (цей статус", - написав Фейгін, повідомляє Росбалт.

За його словами, захист Савченко звернеться до Комітету ООН з прав людини з проханням про підтримку в питанні статусу Надії, як політв'язнем.