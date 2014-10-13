У Лутковської заявили, що готові вислухати вимоги строковиків Нацгвардії

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сказав звертаючись до строковиків через мегафон.

"Завтра Уповноважений з прав людини Валерія Лутковська готова здійснити виїзний прийом до вашої військової частини з тих проблем, з яких ви сьогодні тут стоїте", - сказав Білоусов.

За його словами виїзд планується о 10 годині ранку.

Він пояснив, що захист прав військовослужбовців є одним з напрямків роботи уповноваженого з прав людини, в тому числі прав військових, які перебувають в зоні АТО.

Разом з тим він запропонував строковикам визначити зі своєї сторони 5-10 осіб, які будуть представляти їх інтереси. Також він запропонував, щоб участь могли взяти і батьки.

Читайте такожНацгвардійцям під АП запропонували піти в короткострокові відпустки"Ми зі свого боку, уповноваженого з прав людини гарантуємо жодних репресій з боку керівництва вашої військової частини", - зазначив він.

У свою чергу строковики почали вимагати проведення цієї зустрічі біля Адміністрації президента.

"Вони не для цього йшли 50 км, щоб повернутись назад", - сказала матір одного з солдатів.

Строковики знову наголосили, що вони нікуди не йдуть.

За цих обставин Білоус запропонував провести зустріч на Банковій, і щоб строковики вибрали поміж себе двох-трьох осіб, а потім - окрему зустріч з батьками.

Як повідомляв УНІАН, понад 300 строковиків Національної гвардії влаштували мітинг під Адміністрацією президента України з вимогою демобілізації та повернення додому.