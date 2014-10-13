У Лутковської заявили, що готові вислухати вимоги строковиків Нацгвардії
Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Юрій Білоусов заявляє, що офіс уповноваженого готовий вислухати вимоги строковиків Національної гвардії.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сказав звертаючись до строковиків через мегафон.
"Завтра Уповноважений з прав людини Валерія Лутковська готова здійснити виїзний прийом до вашої військової частини з тих проблем, з яких ви сьогодні тут стоїте", - сказав Білоусов.
За його словами виїзд планується о 10 годині ранку.
Він пояснив, що захист прав військовослужбовців є одним з напрямків роботи уповноваженого з прав людини, в тому числі прав військових, які перебувають в зоні АТО.
Разом з тим він запропонував строковикам визначити зі своєї сторони 5-10 осіб, які будуть представляти їх інтереси. Також він запропонував, щоб участь могли взяти і батьки.
Читайте такожНацгвардійцям під АП запропонували піти в короткострокові відпустки"Ми зі свого боку, уповноваженого з прав людини гарантуємо жодних репресій з боку керівництва вашої військової частини", - зазначив він.
У свою чергу строковики почали вимагати проведення цієї зустрічі біля Адміністрації президента.
"Вони не для цього йшли 50 км, щоб повернутись назад", - сказала матір одного з солдатів.
Строковики знову наголосили, що вони нікуди не йдуть.
За цих обставин Білоус запропонував провести зустріч на Банковій, і щоб строковики вибрали поміж себе двох-трьох осіб, а потім - окрему зустріч з батьками.
Як повідомляв УНІАН, понад 300 строковиків Національної гвардії влаштували мітинг під Адміністрацією президента України з вимогою демобілізації та повернення додому.