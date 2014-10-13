Путін не зупиниться в Україні без мінімальної перемоги - екс-прем`єр Польщі



Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив колишній глава польського уряду та учасник цьогорічного Baltic Business Forum Казімеж Марцінкевич.

”Я радше дивлюся на українсько-російські справи досить песимістично. Якщо хтось так далеко заходить, витрачає стільки коштів, так багато втрачає на своїй репутації, то йому буде дуже важко відвернути справи назад хоча би без однієї, навіть найменшої перемоги”, - сказав він, коментуючи перспективи вирішення конфлікту в Україні.

Марцінкевич, котрий очолював уряду Польщі в 2005-2006 роках, сказав, що запроваджені проти Росії санкції мали певний ефект, оскільки змусили відмовитись ”від раніше обраної дороги”, але це ще не стало переломним моментом.

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Він не став прогнозувати, чи можна очікувати кардинальної зміни після попередньо запланованих на кінець цього тижня розмов Президента України Петра Порошенка з Володимиром Путіним в італійському Мілані.

”Важко зараз оцінювати на 100%, чи це буде крок, котрий стане переломним. Ми б дуже хотіли, аби так сталося, але усвідомлюємо, що відмова Росії від своїх попередніх дій не буде легкою”, - сказав він, зазначивши, що зустріч може сприяти нормалізації ситуації.

Марцінкевич назвав діалог надзвичайно важливим для вирішення конфлікту в Україні, зазначивши, що власне його брак став однією із причин запровадження санкцій проти Російської Федерації.

Він не став прогнозувати, скільки часу може тривати конфлікт в Україні та не сказав, що може стати перемогою, яка би задовольнила Путіна, але висловив переконання, що на сьогоднішній день він навряд чи зупиниться на досягнутому.

”Боюсь, що це ще не кінець”, - сказав він, відповідаючи на питання, чи Путін наважиться на те, аби пробивати наземний коридор з окупованим у березні цього року Росією Кримом.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня стало відомо про попередньо плановану зустріч Президента України з Президентом Росії в італійському Мілані в рамках організованого Євросоюзом саміту із співробітництва з країнами Азії - ASEM, котрий відбудеться 16-17 жовтня.

Довідка УНІАН. Ініціатором Baltic Business Forum, котрий проводиться з 2009 року, була Польсько-Українська Торгова Палата, яка тепер організовує цей захід спільно з іншими партнерами. У цьому році форум проходить з 13 по 15 жовтня у польському Свіноуйсцю під гаслом ”Енергія для розвитку”. В його роботі беруть участь політики, бізнесмени та експерти з держав Європи та Азії.