BBC: Речі пасажирів MH17 вивозять з місця аварії

Потім їх відправлять в Голландію родичам пасажирів, повідомляє російська служба BBC.

За даними видання, досі не знайдено рештки 26 з 298 осіб, що перебували на борту. Є ймовірність, що їх так і не знайдуть.

Літак малайзійських авіаліній був збитий над контрольованої бойовиками територією Донеччини 17 липня. Спочатку терористи почали поширювати заяви, що збили біля Тореза український військовий транспортник Ан-26, однак коли виявилося, що збитий пасажирський літак, почали заперечувати свою причетність.

Читайте такожОдин з пасажирів рейсу MH17 встиг надіти кисневу маску - глава МЗС НідерландівГолландська комісія з безпеки польотів у своєму попередньому звіті заявила, що літак впав через ураження великою кількістю дрібних "високоенергетичних" об'єктів знизу. Розслідування зосередилося на версії, що літак був збитий ракетою "земля-повітря".