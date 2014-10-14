Обстріли Донецького аеропорту повинні припинитися - Керрі



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав в Парижі після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим (пряма трансляція брифінгу велась на сайті Держдепартаменту США).

Керрі повідомив, що під час зустрічі з Лавровим сторони відзначили необхідність повної імплементації всіх 12 пунктів Мінського протоколу про припинення вогню.

Також сторони обсудили ті аспекти, які потребують необхідності досягнення прогресу щодо ситуації в Україні.

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”Обстріли навколо Донецького аеропорту та в інших частинах східної України повинні припинитись”, - сказав Керрі.

Окрім того, він наголосив на необхідності виведення всіх іноземних військ та озброєнь з території України.

”Всі заручники мають бути звільнені, в тому числі льотчиця Надія Савченко”, - додав Керрі.

Разом з тим держсекретар США підкреслив, що суверенітет України повинен бути відновлений вздовж українсько-російського міжнародного кордону, а сам кордон повинен бути закритим та на ньому повинен вестися належний контроль.

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При цьому він підкреслив, що якщо говорити про відміну раніше введених санкцій проти Росії, то тільки виконання положень Мінського протоколу може створити умови для відміни санкцій.

Керрі також згадав про заплановану 16 жовтня поїздку Президентів України Петра Порошенка та Росії Володимира Путіна в Мілан (Італія), де також будуть присутні Президент Франції Франсуа Олланд та Канцлер Німеччини Ангела Меркель та інші лідери.

У зв`язку з цим він повідомив, що лідери повинні розглянути прогрес щодо виконання положень Мінських домовленостей, а також стан справ щодо постачання газу з Росії в Україну.