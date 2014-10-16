Конгрес Ради Європи визнав військову агресію РФ проти України

Документ був прийнятий переважною більшістю голосів. За нього проголосував 71 делегат, проти - 22. Проти виступили лише представники Росії, Вірменії та частина проросійських делегатів від кількох інших країн, передає "ЄвроПравда".

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Резолюція містить офіційне визнання військового втручання Росії в події в Україні. "Конгрес засуджує будь-яку форму військового вторгнення Росії на схід України, а також всі інші форми тиску Росії на її сусідів", - йдеться в документі.

"Безпека континенту поставлена під серйозну загрозу через порушення міжнародних норм і принципів з боку Росії. Озброєний сепаратизм, який підтримують найманці і іноземні війська, йде врозріз з усім, що підтримує Конгрес", - йдеться в резолюції.

Російські члени конгресу запропонували 7 поправок, які повинні були прибрати всі негативні згадки про Росію. Однак ключові російські пропозиції не знайшли підтримки колег з інших країн.

Також росіяни намагалися ввести в документ норму про те, що кризу "неможливо врегулювати військовим шляхом". Але цю фразу прибрали з документа.

"Ви робите ключову помилку, якщо думаєте, що майдан був запущений американськими або іншими спецслужбами. Часто події в світі відбуваються інакше, - звернувся до росіян доповідач по документу, член конгресу Марк Коол з Бельгії. - Ми не хочемо нападок в бік Росії. Це велика європейська держава. Але якщо ви хочете діалогу, ви повинні поважати того, з ким його ведете".