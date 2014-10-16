Аваков: командири частин Нацгвардії, які бунтували, покарані

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "У 10 містах одночасно протягом двох-трьох годин вийшли на протест солдати-строковики Нацгвардії, інженерних залізничних військ, Збройних сил", - сказав міністр.

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"Погано попрацювали командири частин та політруки. Йде розслідування ситуації, командири цих частин, де були масові виступи, покарані. Це не ті командири, які відчувають своїх солдатів, це ті командири, які не повинні бути керівниками частин", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня понад 300 строковиківНаціональної гвардії проводили мітинг під адміністрацією президента з вимогою демобілізації і повернення додому. У Нацгвардії пов'язали цей демарш з політичним замовленням.