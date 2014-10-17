Лавров – президенту Чехії: Росія не вторгатиметься до України
15:38, 17 жовтня 2014Політика
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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевнив президента Чехії Мілоша Земана, що РФ не має наміру вторгатися на схід України.
REUTERS
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Zpravy.
Читайте такожПутін не бажає створення ще одного Придністров’я – РомпейЯк сказав директор міжнародного відділу канцелярії президента Чехії Гінек Кмонічек у коментарі Zpravy, "президента цікавило питання, чи є якась небезпека від подій на сході України для Чеської Республіки. Подібна небезпека могла б виникнути, зокрема в разі російського вторгнення на схід України. Однак Лавров запевнив, що нічого подібного російська сторона не планує", - сказав Кмонічек.
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