Лавров – президенту Чехії: Росія не вторгатиметься до України

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Zpravy.

Читайте такожПутін не бажає створення ще одного Придністров’я – РомпейЯк сказав директор міжнародного відділу канцелярії президента Чехії Гінек Кмонічек у коментарі Zpravy, "президента цікавило питання, чи є якась небезпека від подій на сході України для Чеської Республіки. Подібна небезпека могла б виникнути, зокрема в разі російського вторгнення на схід України. Однак Лавров запевнив, що нічого подібного російська сторона не планує", - сказав Кмонічек.