Глава МЗС Австралії: Путін визнав, що Москва має вплив на бойовиків

Про це повідомила міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп в інтерв'ю австралійській радіостанції ABC, передає DW.DE. Вона розповіла про свою зустріч з російським президентом, що пройшла напередодні в Мілані в кулуарах форуму ASEM.

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"Я попросила його використати вплив Росії на сепаратистів на сході України, щоб надати нашим слідчим можливість доступу до місця аварії", - сказала міністр. "Володимир Путін визнав, що Москва має вплив на сепаратистів і пообіцяв докласти зусиль, щоб задовольнити моє прохання", зазначила Джулі Бішоп.

Міністр зазначила, що слідчим потрібно потрапити на місце трагедії до настання холодів. Як стверджує глава австралійського зовнішньополітичного відомства, експертам необхідно зробити як мінімум ще один виїзд на місце падіння літака з метою перевірки на предмет наявності останків.