МЗС Австралії про "конвой" РФ: у першу чергу слід зупинити поставки бойовиків і зброї

Російська Федерація, котра сьогодні відправила "гуманітарний конвой" в Україну, для покращення ситуації у східних регіонах України, передусім повинна була б перестати поставляти бойовиків та зброю для проросійських сепаратистів.

Про це сказала міністр закордонних справ Австралії Джулія Бішоп після зустрічі з главами зовнішнього політичного та оборонного відомств США у Сіднеї, повідомляє прес-служба Держдепу.

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"Якби Росія переживала за гуманітарну ситуацію в Україні, то перше, що треба було зробити - це зупинити поставки бойовиків та зброї у східну Україну", - сказала вона.

Бішоп наголосила, що будь-яка спроба росіян під прикриттям гуманітарної місії ввести війська на Донбас зустрінуться з рішучим засудженням австралійської влади.

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"Очевидно, що така допомога повинна надаватися країнами донорами, ООН, міжнародним Червоним Хрестом та цього ми очікуємо", - сказала вона.

Міністр також звернула увагу, що російська влада навіть після збиття пасажирського літака у липні цього року не зменшила, а збільшила поставки зброї проросійським бойовикам на Донбасі.