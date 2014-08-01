Міжнародні експерти працюватимуть на місці катастрофи "Боїнга" без зброї

Про це сказала міністр закордонних справ Австралії Джулія Бішоп в ефірі телеканалу ABC.

"Абсолютно ні. Ми не маємо наміру брати зброю на місце катастрофи. Це гуманітарна місія під керівництвом поліції та групи з Нідерландів та Австралії, вони не будуть озброєними", - сказала Бішоп, коментуючи ухвалений вчора Верховною Радою закон, котрий визначає умови роботи міжнародних експертів в Україні та дозволяє їм мати зброю.

Вона відзначила, що цей закон охоплює значно більше питань, ніж озброєння, та назвала його "операційним" документом.

Зокрема, за її словами, він визначає окремі умови використання спеціального обладнання та пошукових собак.

Міністр також назвала найважливішим завданням для міжнародних експертів знайти решту тіл загиблих у цій трагедії, аби чимшвидше відправити їх до Нідерландів для ідентифікації, а також їхні особисті речі.

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Передбачено, що чисельність міжнародної місію захисту розслідування становитиме не більше 700 озброєних осіб персоналу. Місія складається з військового й невійськового персоналу Нідерландів і Австралії та, у відповідних випадках, інших держав, громадяни яких перебували на літаку. Персоналу Місії дозволяється мати і носити зброю, а також застосовувати силу в порядку самооборони та для виконання своєї діяльності відповідно до цієї Угоди.

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Усі 298 осіб, які перебували на його борту, загинули.