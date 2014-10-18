У Павлограді портрет загиблого воїна АТО заклеїли агітацією Ляшка

Її представники незаконно заклеїли своєю агітацією білборд, який павлоградці зробили місцем пам'яті загиблого на сході героя і утримували власним коштом, ідеться в сюжеті ТСН.ua.

Партійців не зупинило ні те, що вже понад 4 місяці до цього місця городяни несли квіти, ні те, що проти зміни зображення були батьки загиблого хлопця. "Хлопці, друзі його поставили, тому що любили його тут дуже, склалися грошима і поставили", - розповіла мати загиблого солдата Світлана Камєнєва.

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Але представники партії Ляшка, навіть не звертаючись у рекламну агенцію, якій належить щит, самостійно наклеїли поверх зображення героя фото свого кандидата, а внизу поставили агітаційний намет.

Павлоградці обурилися та почали обривати телефони всіх гарячих ліній місцевих інстанцій. Особливо вчинок "радикалів" обурив рідних героя, адже в місті повно інших рекламних конструкцій, а сплюндрувати партійці Олега Ляшка вирішили саме цю. "Прикро сильно стало. Я все розумію – вибори. Але насправді він – герой. І він загинув", - скаржиться мати бійця.

Історія набула такого розголосу, що вийшла далеко за межі населеного пункту. Відновити справедливість взялися обурені черговим проявом брутального популізму Олега Ляшка бійці батальйону "Айдар".

"Тому що по відношенню до тих людей, які віддали життя, ми не маємо право так вчиняти", - пояснив боєць батальйону "Айдар" Аркадій "Байкер".

Сьогодні на білборді відновили фото героя і слова вдячності містян за те, що 24-річний хлопець віддав своє життя за рідну землю. Відтепер це місце цілодобово охоронятимуть волонтери.