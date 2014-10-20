Найбільш послідовною партією у голосуваннях за антикорупційні закони дослідники назвали «Свободу»

Серед усіх фракцій Верховної Ради VII скликання найбільш послідовною у голосуванні за антикорупційні законопроекти була ВО «Свобода».

Такого висновку дійшла громадська організація «Всеукраїнська люстрація», яка проаналізувала відкриті дані по найважливіших голосуваннях депутатських фракцій протягом грудня 2012 — жовтня 2014 рр.

«Проблема законодавчого забезпечення боротьби з корупцією у минулому скликанні Верховної Ради була однією з найгостріших. Вона полягала в тому, що лояльна до Януковича більшість намагалася проштовхнути через сесійну залу ініціативи, які сприяли незаконному збагаченню «Сім’ї» та наближених олігархів», — говориться у дослідженні.

Так, 24 жовтня минулого року зусиллями депутатів Партії регіонів (192 голоси, 92%), Комуністичної партії України (31 голос, 97%) і позафракційними депутатами (14 голосів) було прийнято закон про реструктуризацію бюджетної заборгованості шляхом видачі фінансових казначейських векселів. За словами депутатів-опозиціонерів від УДАРу та «Батьківщини», завдяки цьому законопроекту додаткові прибутки (понад 5 млрд. грн.) отримали газові компанії та банки Д. Фірташа і Р. Ахметова. Водночас проти цього законопроекту проголосували 100% «свободівців» і лише 50% фракції УДАРу та 30% «Батьківщини».

Але і після Євромайдану демократичні політичні сили демонстрували різний ступінь готовності голосувати за антикорупційні ініціативи, підкреслює «Всеукраїнська люстрація».

У квітні цього року, коли громадські активісти поставили питання руба про оприлюднення всієї інформації про учасників та пропозиції на державних тендерах і повернення прозорості у сфери державних закупівель (проект №4587), голосування мало не було провалене через низьку дисципліну у новій коаліції.

«Під час вирішального голосування у 226 голосів „Батьківщина” дала 83% „за”, УДАР – 76%, група „Суверенна європейська Україна” екс-спікера Литвина – 86%, група екс-регіоналів Кінаха-Хомутинника „Економічний розвиток” – 78%, ВО „Свобода” – 100%», – говориться у дослідженні.

А під час голосування 16 вересня за пакет антикорупційних законів у першому читанні за УДАРівський законопроект про Національне бюро антикорупційних розслідувань проголосувало лише 7% самих ударівців, 31% «Батьківщини», 0% комуністів, 23% «Суверенної європейської України» екс-спікера Литвина, 2% групи «Економічний розвиток», 1% регіоналів, «Свобода» проголосувала на 100%.

Під час голосування 14 жовтня щодо ухвалення цих законів у другому читанні та в цілому знову лише ВО «Свобода» проголосувала на 100%, повідомляє «Всеукраїнська люстрація».