Під Іловайськом загинули близько тисячі військових, під час прориву - понад 300

Про це йдеться в проміжному звіті тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з розслідування подій під Іловайськом, текстом якого володіє УНІАН.

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Згідно з документом, під час прориву з оточення в "іловайському котлі", за непрямими оцінками втрат, було вбито понад 300 осіб. Зокрема поблизу Іловайська загинув 31, поранені 170, безвісти пропали - 65, потрапили в полон - 98 бійців з підрозділів МВС та Національної гвардії. У той же час відзначається, що невідомо, скільки військових померло внаслідок поранень.

Також у звіті ТСК говориться, що Міністерство оборони і Генеральний штаб збройних сил не дали відповіді на запит комісії про втрати при прориві з "іловайського котла" і за іншими епізодами протистояння в зоні АТО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова ТСК Андрій Сенченко заявив, що у всіх епізодах іловайської трагедії загинуло близько тисячі українських військовослужбовців.