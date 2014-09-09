Опубліковано ексклюзивну зйомку з "Іловайського котла": "це була не війна, а розстріл у тирі"

Журналіст Ростислав Шапошников, який провів тиждень всередині "Іловайського котла" та ховався разом із солдатами в окопах від мінометних обстрілів і "Градів", зі своєю відеокамерою став свідком всього, що відбувалося в Іловайську – в місті, в який, не ховаючись, зайшли регулярні війська РФ, ідеться у програмі "Секретні матеріали".

Журналіст повернувся додому без автомобіля, телефону, відеокамери і ноутбука, але живий. У розпорядження "Секретних матеріалів" потрапив його відеощоденник - ексклюзивні зйомки з Іловайська з 24 по 31 серпня.

В Іловайськ Ростислав вирушив на своєму "Ланосі". Він приїхав в місто, на той момент контрольоване українськими батальйонами і військовослужбовцями. Перед солдатами поставили задачу зачистити Іловайськ від озброєних бойовиків.

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Через кілька годин все кардинально змінилося. Ростислав виявився разом з бійцями всередині справжнього котла, коли на територію міста на танках і з важким озброєнням зайшли російські солдати.

"Поки в Києві йде парад, ми знаходимося тут на передовій і, як кажуть солдати, ми сидимо з голою сракою: ні техніки, ні нормального озброєння, ні людей", - каже журналіст.

Це одне з перших відеозвернень Ростислава. Всю ніч їх позиції будуть обстрілювати з мінометів і "Градів".

Після першої ночі в окопі журналіст зрозумів, що потрапив на справжню війну.

"Дуже багато вбитих. Звичайно, це просто кошмар. Це не передати словами, ми всю ніч просиділи в окопі. Чули, як машина вибухала і горіла. Слава Богу, що ми живі залишилися після цієї ночі", - розповідає Ростислав.

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Там же, в окопах і оточенні, Ростислав осягав військову науку, а бійці показували докази того, що Іловайськ оточили не сепаратисти, а російська армія.

Разом із добровольцями з батальйонів хлопець жахався методами ведення неоголошеної війни і розповідав, як досвідчені воїни носили з собою ікони і зізнавалися, що навіть в Афгані так не воювали.

Що буде з ними та Іловайськом, солдати дізнавалися з Інтернету і телевізійних випусків. В окопах бійці читали новини, а вечорами дивилися телевізор і дізнавалися, що Путін відхрестився від солдатів, яких послав в Україну як гарматне м'ясо.

Але всі чекали, коли зможуть вийти з "Іловайського котла". Коли прийняли рішення про виведення колони з Іловайська, Ростислава посадили в броньований "Фольксваген".

По дорозі їх машина, як і вся інша колона, потрапила під обстріл. Його врятувало те, що автомобіль був броньований і замикав колону.

Згодом він дізнається, що більша частина військовослужбовців та добровольців не виживуть в "мирному коридорі Путіна", сам Ростислав встиг сховатися в лісосмузі.

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Майже добу він пробув в "зеленці", а потім спробував дістатися до блокпоста Нацгвардії. Згодом журналіст був переданий разом з іншими військовополоненими Червоному хресту.

"Секретні матеріали" зустрілися з ним у Києві. Серпень 2014 Ростислав запам'ятає на все життя. Вибравшись живим з "Іловайського котла", він розуміє, що опинився не на війні, а в тирі як мішень.

"Я бачив своїми очима, як ми їдемо і на полі стоїть техніка, дуже серйозна техніка, це і міномети, і гармати, які просто нас розстрілювали, як у тирі. Тобто, це не була війна, це не був бій. Це був просто розстріл в тирі. Не було ні одного шансу вибратися звідти живими в тому складі", - згадує журналіст.

Як вже раніше повідомлялося, військова прокуратура вже шукає причини та винних у "Іловайському котлі".