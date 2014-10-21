Кандидата від Народного фронту підірвали в Борисполі. Порошенко доручив СБУ терміново розслідувати інцидент

Про це УНІАН повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

“Президент щойно зателефонував голові Служби безпеки України і доручив йому терміново провести розслідування інциденту з кандидатом в народні депутати Володимиром Борисенком та протягом доби доповісти йому особисто”, - сказав він.

Як повідомив нардеп Микола Княжицький в Facebook , "у Борисполі сьогодні вибухівкою підірвали кандидата від Народного Фронту Володимира Борисенка. Він у важкому стані в лікарні. Борисенку погрожували і він писав з цього приводу заяву у правоохоронні органи".