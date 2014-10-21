Кандидата від Народного фронту підірвали в Борисполі. Порошенко доручив СБУ терміново розслідувати інцидент
00:54, 21 жовтня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко доручив голові Служби безпеки України Валентину Наливайченку терміново провести розслідування інциденту з кандидатом в народні депутати Володимиром Борисенко.
Порошенко доручив СБУ терміново розслідувати інцидент з кандидатом в депутати Борисенком
Про це УНІАН повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.
“Президент щойно зателефонував голові Служби безпеки України і доручив йому терміново провести розслідування інциденту з кандидатом в народні депутати Володимиром Борисенком та протягом доби доповісти йому особисто”, - сказав він.
Як повідомив нардеп Микола Княжицький в Facebook , "у Борисполі сьогодні вибухівкою підірвали кандидата від Народного Фронту Володимира Борисенка. Він у важкому стані в лікарні. Борисенку погрожували і він писав з цього приводу заяву у правоохоронні органи".
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