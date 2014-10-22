Джемілєв пророкує пропутінському руху кримських татар "смітник"

Він вважає, що на нього чекає доля подібних організацій, створюваних за часів спікерства в Криму Леоніда Грача, сказав він у коментарі для Крым.Реалии.

«Я подробиць не знаю, але це приблизно те ж саме з серії Ради акшакалів (рада з лояльних кримськотатарських активістів, створена за часів спікерства Леоніда Грача.-ред.), «Къырым бирлиги» тощо. Через деякий час він (рух) теж опиниться на смітнику. Тому надавати значення цьому не варто. Наш народ в політичному плані зрілий, ми це вже проходили», - сказав Джемілєв.

У самому Меджлісі вважають, що створення таких рухів часто переслідує мету сформувати якусь альтернативу органам національного самоврядування - Меджлісу, Курултаю.

Читайте такожУ Севастополі нарада з питань національностей провели без українців«У мене особисто жодних побоювань щодо існування громадського руху «Къырым» поки немає. Все залежить від того, які дії вони будуть чинити. Або покажуть себе, як деякі громадські організації, які говорили про чесну взаємодію і співпрацю з владою», - сказав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Нариман Джелял.

Про створення громадського руху кримськотатарського народу «Къырым» раніше повідомив "віце-прем'єр Криму" Ремзі Ільясов. За його інформацією, рух буде сформовано до кінця поточного року, а з'їзд планується провести в середині грудня, після чого рух збирається поширити свою діяльність за межами республіки і Севастополя - у восьми регіонах Росії.

Ільясов зазначив, що новий рух не протиставляє себе Меджлісу і буде працювати з владою Криму та федеральною владою Росії для вирішення проблем кримських татар.