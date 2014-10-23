Тягнибок: Для розвитку України потрібно побороти олігархів, які узурпували економіку

Україні необхідно якомога скоріше розпочати будувати нову економічну модель. Про це заявив у Кіровограді лідер Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок.

Він підкреслив, що майже кожне положення економічної програми ВО "Свободи" випливає із необхідності боротьби з олігархами, "але йдеться не про перерозподіл власності, яким займається кожна нова влада. Ми кажемо про необхідність ліквідувати приватні монополії та олігополії, частка яких перевищує 25% ринку. Необхідно повернути капітали із офшорів, повернути у державну власність підприємства, власники яких не виконують соціальних та інвестиційних зобов'язань. Тобто будь-який крок повинен відповідати інтересам українського народу, а не окремих фінансово-промислових груп".

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Олег Тягнибок впевнений, що якби на Сході монопольно не панували декілька олігархічних груп, наближених до Януковича та залежних від "кремлівської банди", Україні вдалося б набагато раніше модернізувати важку промисловість.

"Ніхто не казав би "треба почути Донбас", бо ми його завжди чули. Тільки ми прислуховувалися до голосу простого шахтаря чи робітника метзаводу, а не до донбасівських царків, які постійно вимагали і вимагають від уряду збільшення дотацій, прикриваючись потребами народу. Як результат – усі ці гроші згодом цілком або частково розкрадали. Тобто пересічний шахтар не відчував змін на краще", – заявив Тягнибок.

За його словами, оновлена економіка передусім має спиратися на малі та середні підприємства: "Саме тому треба вжити низку заходів для зменшення тиску на них. Зокрема, спростити систему оподаткування і дозвільну систему для ведення бізнесу та забезпечити пільгові кредити на відкриття малого бізнесу".

Лідер українських націоналістів також переконаний, що Україні потрібно втілити програму енергонезалежності. "Енергетична програма держави має базуватися на принципах зменшення споживання, збільшення видобутку та диверсифікації, тобто можна імпортувати не більше ніж 30% енергоносіїв з однієї країни-постачальника. Також у царині енергопостачання треба позбутися усіляких фірм-"прокладок", контрольованих корумпованими чиновниками та олігархами", - наголосив лідер "Свободи".