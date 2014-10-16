Олігархи впливають на політику, а суспільство стає заручником боротьби між ними - журналіст
Лещенко каже, що сьогодні політики стали маріонетками у руках олігархів.
Сьогодні олігархи відчувають себе впевненіше, ніж за часів екс-президента України Віктора Януковича.
Про це розповів журналіст та кандидат у народні депутати Сергій Лещенко в інтерв'ю журналу "Новое время".
"Янукович був суперолігархом, а під ним були всі інші. Зараз олігархи самостійно впливають на політику, і суспільство стає заручником боротьби між ними, а політики - маріонетками в їх руках. І журналісти, до речі, теж", - каже він.
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Лещенко наголосив, що Майдан був не лише проти Януковича, але і проти олігархів, як таких.
"Вони (олігархи - прим. УНІАН) - одна з причин того стану, в якому опинилося суспільство. Якщо у партій буде хоча б якесь альтернативне джерело фінансування, депутат думатиме, чи брати гроші у олігарха, чи бути незалежним", - зазначає журналіст.
Продовження інтерв'ю Сергія Лещенка читайте у друкованому виданні журналу "Новое время" 17 жовтня.