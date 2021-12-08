Столичний суд не зміг завершити підготовче засідання у справі екс-нардепа.

Адвокати екс-нардепа Семена Семенченка просять суд не призначати зачитування обвинувального акту, а повернути його прокурорам.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Шевченківський райсуд Києва не зміг завершити підготовче засідання у справі Семенченка і ще восьми обвинувачуваних.

Через велику кількість фігурантів справи суд слухав виступи адвокатів з 12 до 21 години та через пізній час ухвалив продовжити засідання завтра, 9 грудня, о 15:00.

На сьогоднішньому засіданні адвокати Семенченка, який єдиний з дев'яти обвинувачуваних знаходиться в СІЗО, клопотали про взяття його на поруки. Адвокати інших обвинувачуваних також клопотали про зміну запобіжних заходів, зокрема, зменшення суми застави.

Головним аргументом було те, що досудове слідство завершено, і обвинувачувані навіть теоретично не можуть перешкоджати слідству.

Також захисники обвинувачуваних просили суд не заслуховувати обвинувальний акт, а повернути його прокурорам, оскільки в діях їхніх клієнтів немає складу злочину, а справа "цілком сфальшована".

Читайте такожСБУ "поставила крапку" у справі СеменченкаОднак сьогодні суд не ухвалив жодного рішення з цих питань і через пізній час призначив продовження засідання на 15:00 9 грудня.

Нагадаємо, 24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання товарів військового призначення з Російської Федерації. Також в СБУ вказали, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки".

За даними СБУ, до складу компанії входили понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль і координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" і представниками різних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати постачання зброї в ці країни".

У цій справі СБУ оголосила про підозри шістьом особам.

Серед організаторів такої діяльності в СБУ назвали Семена Семенченка та Євгена Шевченка, відомого як "позаштатного агента НАБУ". Семенченко і Шевченко всі звинувачення відкидають.

26 березня суд ухвалив рішення про арешт Шевченка із заставою у 5 млн грн. 30 березня після внесення застави він вийшов із СІЗО.

Того ж дня суд відправив Семенченка під варту без права на внесення застави.

29 березня джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що співробітники СБУ затримали ще одного фігуранта справи про створення "ПВК" - колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

14 травня стало відомо, що СБУ повідомила Семенченку про підозру у справі про обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року. За даними СБУ, Семенченко організував передачу грошей на придбання транспорту та інших засобів, необхідних для вчинення злочину.

14 липня суд змінив запобіжний захід Семенченку та відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

22 липня Семенченко заявив, що брав участь у спецоперації української розвідки щодо ситуації в Білорусі, а справу проти нього нібито відкрито за запитом російських спецслужб.

26 липня Солом'янський райсуд Києва знову відправив Семенченка до СІЗО. Через кілька днів на знак протесту проти кримінального переслідування екс-депутат оголосив голодування.

8 вересня строк утримання його під вартою суд продовжив ще на 60 діб.

Автор: Дмитро Хилюк