На думку Пікалова, Зеленський переріс "Квартал".

Актор студії "Квартал 95" Олександр Пікалов переконаний, що президент України Володимир Зеленський не повернеться на сцену після президентського строку.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Якщо говорити про якесь повернення: я не бачу його шляху назад у "Квартал 95". Він переріс "Квартал". Він мудріший, сильніший. Може, зняти якесь кіно, може книга... Але він переріс "Квартал" на 100 голів. Не думаю, що він повернеться", – сказав Пікалов.

На питання журналіста, чи є в актора претензії до президента Зеленського, той відповів, що президенту треба бути більш жорстким із тими, хто "виходить на трибуну Верховної Ради і чинить там безлад".

Читайте такожЗеленський з'явився на "Кварталі", на концерті заспівали про посадки (відео)

"Ну жорсткіше треба, більш відповідати за ті кадри, які там сидять. Я розумію, що в нас же парламентсько-президентська республіка. В нього є монобільшість, і якщо він має вплив, я б фізично їх би якось… От дав би віник і заставляв: "От бачиш, скільки листя? Замітай!" Щоб бачили люди!" – переконаний Пікалов.

Нагадаємо, у липні 2019 року перший помічник президента та його бізнес-партнер по "Кварталу" Сергій Шефір заявляв, що не впевнений, що Зеленський знову буде актором після президентства, але він "зможе залишитися продюсером і створювати велике хороше кіно".

Нагадаємо, Зеленський задекларував 4,6 млн грн роялті від "Кварталу 95".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко