За її словами, політика щонайменше двічі за час повномасштабного вторгнення попереджали про це.

Колишній голова Верховної Ради України Андрій Парубій перебував у розстрільних списках РФ, про які стало відомо у 2022 році перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це народна депутатка, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко повідомила в етері на Радіо NV. Зокрема, у неї запитали про версію вбивства Парубія: чи відповідає дійсності, що підозрюваний у вбивстві нардепа погодився здійснити злочин в обмін на обіцянку, що йому повернуть тіло сина.

"Ми з першої хвилини і секунди розуміли, що за цим стоїть Москва. Хто би не вклав пістолет у руку кілера, за цим точно стояла Москва", – наголосила Геращенко.

Вона відзначила, що перший раз теракт проти Парубія здійснювався в 2014 році, коли у грудні йому під ноги кинули гранату біля готелю "Київ".

"Ми знаємо достовірну інформацію, яку можуть підтвердити і правоохоронні органи, що на початку повномасштабного вторгнення росіяни безумовно мали свої плани, які вони називали як "денацифікація", і там уся наша команда була у списках на канцтабори. Але був так званий розстрільний список, і Андрій був у ньому", – наголосила Геращенко.

Депутатка додала, що українські спецслужби щонайменше двічі попереджали Парубія, що той перебував у зоні ризику, бо його ім'я згадується у розстрільних списках Кремля.

"Ми хочемо почути, чому в Андрія не було охорони. Це важливі питання. Але людина, яка затримана, і з якою йдуть слідчі дії, вона, за нашою інформацією від правоохоронних органів, дійсно, була завербована Російською Федерацією. І що говорять наші джерела? Вони підтверджують вашу версію, озвучену в етері, що людина просто була доведена до відчаю і була легкою наживою для ФСБ для того, щоби виконати цей пекельний абсолютно сценарій і план", – зауважила Геращенко.

Вона повторила, що пістолет у руки кілера вклала Москва. При цьому, за її словами, вербування і супровід здійснення цього злочину вівся через месенджер "Телеграм". Через це фракція "Європейська солідарність" буде вимагати ухвалити негайно законопроєкт про деанонімізацію "Телеграму".

За її словами, за інформацією, отриманою від джерел, підозрюваний має вік 52 роки, його завербували російські спецслужби у важкому психологічному стані, бо його син зник безвісти, і тіло обіцяли віддати після вбивства.

"Йому передали список з двох десятків українських політиків. За нашою інформацією, там є кілька людей з нашої фракції. І він дійсно реалізував цей страшний задум, вбивши Андрія, тому що він вислідив, де Андрій живе", – наголосила Геращенко.

Окремо депутатка пригадала, як була учасницею Мінських переговорів після початку війни на Донеччині і Луганщині у 2014 році.

"Маріонетки з Москви, з так званих "ОРДЛО", погрожували. Вони казали: "Думаєш, ми не знаємо, де ти живеш? В яку школу твої діти ходять? І твій будинок спалять руками родин військовополонених". Тому що вони з ними весь час працювали, накручуючи проти України. І ця історія продовжується. І вона посилюється", – розповіла Геращенко.

Вбивство Андрія Парубія: головне

30 серпня у Львові невідомий вбив народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Тоді у Раді припускали, що у цьому злочині може бути російський слід.

Президент України Володимир Зеленський казав, що вбивство Парубія було ретельно підготовлено.

На тлі спекуляцій про те, чому в Парубія не було державної охорони, у УДО заявили, що виконують завдання виключно в рамках діючого законодавства. Відповідно до нього, держохорона голові Верховної Ради надається протягом одного року після припинення повноважень.

В Службі безпеки України та Нацполіції кажуть, що від народного депутата Андрія Парубія не було звернень із проханням надати йому охорону.

Вночі 1 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Парубія.

