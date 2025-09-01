Андрій Парубій у приватних бесідах з колегами не говорив, що потребує охорони. Раніше його дратувало наявність великої охорони, коли він був головою Верховної Ради.

Колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій, якого 30 серпня вбили у Львові, не дуже переймався за себе. Про це народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив в ефірі на Радіо NV.

Зокрема, у Железняка запитали, чи бачив він якісь ознаки, що Парубій мав застереження щодо безпеки свого життя.

"Я не уявляю ситуацію, при якій Андрій Парубій хоч якось турбувався публічно за свою безпеку. Це не відміняє те, що він міг справді звертатися до держохорони. У мене немає такої інформації... Але він би ніколи про це не сказав, навіть умовно в такій приватній бесіді з колегою, тому що, м'яко говорячи, він не був людиною, яка щось боїться", - відзначив Железняк.

Депутат додав, що Парубій пройшов багато етапів становлення Української держави, і "це напевно точно не єдиний момент, коли його життю була загроза".

Железняк пригадав, що Парубію не дуже подобалося мати державну охорону, коли він обіймав посаду голови Верховної Ради.

"Я пам'ятаю, що це його дуже дратувало. Та кількість охоронців, яка мала ходити з ним, і він як представник самооборони Майдану, його зустрічали побратими, і питали: що ж таке, Андрію? - Він казав, що не може від неї відмовитися", - розповів Железняк.

Водночас, на переконання депутата, це ставлення Парубія не відміняє того, що ймовірно, він міг звертатися щодо держохорони.

"Він не та людина, яка би сильно думала про себе", - додав Железняк.

Також у Железняка запитали, чи повинні тепер у Верховній Раді переглянути питання безпеки депутатів, тим більше що раніше поширювалася інформація про наявність у Росії розстрільних списків для ліквідації активних українців.

"Ми ж нічого нового, навіть попри жахливу трагедію щодо смерті Андрія Парубія не дізналися. Це не перший замах. Це не перше вбивство. Це, на жаль, навіть з того, що я знаю, не перший народний депутат, на якого щонайменше планувався замах, і я хочу дочекатися слідства, але я більш ніж схильний вважати, що це очевидно було замовлення російських спецслужб", - наголосив Железняк.

Вбивство Парубія - подробиці

Як повідмоляв УНІАН, 30 серпня у Львові жорстоко застрелили Андрія Парубія.

Сьогодні опівночі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про затримання на Хмельниччині ймовірного вбивцю Парубія.

