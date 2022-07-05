Майно, кошти та інші активи цих двох партій передано у власність держави.

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив діяльність Комуністичної партії України і партії "Щаслива Україна".

Як повідомляє прес-служба суду, 5 липня колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративних справ про заборону Комуністичної партії України і про заборону партії "Щаслива Україна".

"Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції: заборонено діяльність Комуністичної партії України. Майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться в повідомленні.

Також аналогічне рішення суд ухвалив стосовно партії "Щаслива Україна".

Як повідомляв УНІАН, 14 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.

Серед заборонених партій, зокрема, "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", Партія справедливості та розвитку, Соціалістична партія України, "Ліва опозиція", Партія Шарія, партія "Опозиційна платформа – За життя", Прогресивна соціалістична партія Наталії Вітренко.

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