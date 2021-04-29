Народні депутати з минулого року збирають підписи для розгляду звільнення Степанова з МОЗ.

Позачергове засідання парламенту для розгляду питання про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я поки не планується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, відповідаючи на питання, коли може відбутися таке засідання.

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"Станом на зараз не планується такого позачергового засідання. Я думаю, що раніше, ніж 15 травня, жодних постанов не буде взагалі в парламенті", - зауважив він.

Арахамія додав, що фракція «СН» ще не обговорювала це питання, але планує зробити це після 10 травня.

Голова фракції додав, що до кандидатури Степанова він раніше ставився позитивно.

"Але, враховуючи серію провальних обіцянок стосовно плану вакцинації, я вважаю, що мають бути якісь рішення. Можливо, це буде просто попередження... Я не знаю, наскільки фатальним воно має бути, але я точно вважаю, що не можна просто так переносити: раз, два, три, чотири, і нічого не мати, жодної відповідальності за це" - сказав Арахамія.

Крім того, на питання щодо того, хто може замінити Степанова на посаді глави МОЗ, і чи може це бути заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, голова фракції зазначив: "Є кандидатура Ляшка, вона взагалі була на радарі. Є ще деякі кандидатури". При цьому Арахамія не уточнив, про кого саме йдеться.

На запитання, чи обговорюється тема відставки Степанова в Офісі президента, він зазначив, що "зараз не обговорюється".

Питання про звільнення Степанова

Народні депутати з минулого року збирають підписи за проведення позачергового засідання парламенту для розгляду постанови про звільнення Степанова з посади глави МОЗ. На відставці Степанова наполягають фракції "Голос" і "Європейська солідарність".

27 квітня депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко заявив, що 29 квітня можливий розгляд питання про відставку глави МОЗ. Як стверджував Гончаренко, в Офісі президента вважають, що "Степанов вже зібрав весь той негатив, для збору якого його і тримали". У свою чергу народний депутат від "СН" Данило Гетманцев виключив можливість розгляду питання про відставку Степанова цього тижня.

28 квітня в Офісі президента заявили, що питання про звільнення голови МОЗ не розглядається.

Разом з тим голова фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що зібрано необхідну кількість підписів депутатів за проведення позачергового засідання ВР для розгляду питання про звільнення Степанова.

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Автор: Тетяна Поляковська