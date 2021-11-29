Голова фракції повідомив, що ця відставка може відбутися на наступному пленарному тижні.

Голова фракції "СН" Давид Арахамія повідомив, що фракція підтримає відставку Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду держмайна України.

Про це він зазначив на брифінгу.

Арахамія також повідомив, що ця відставка може відбутися на наступному пленарному тижні.

Арахамія зазначив, що "ми це питання не зможемо розглянути на цьому тижні", оскільки передбачається розгляд "ресурсного законопроекту, проекту бюджету на наступний рік, виступ президента з посланням".

Читайте такожЗеленський звільнив начальника Департаменту контррозвідки СБУ"Але наступного пленарного тижня обовязково будемо розглядати", - зазначив Арахамія.

При цьому він додав, що більшість фракції раніше визначилася, що буде підтримувати відставку.

Відставка Сенниченка

Як повідомляв УНІАН, Дмитро Сенниченко написав заяву про звільнення з посади голови Фонду державного майна України, він іде у відставку "за власним бажанням".

Дмитро Сенниченко був призначений головою Фонду держмайна 19 вересня 2019 року.

Автор: Надя Пришляк