Він прогнозує, що такі зусилля "здуються" і не матимуть результату.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що зараз монобільшість намагаються розвалити через вихід з фракції "СН" мажоритарників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи сьогоднішню заяву народного депутата України Романа Сохи про вихід із фракції "СН".

При цьому Арахамія сказав журналістам, що чекає, коли Соха повернеться до свого округу, бо там "довго будуть згадувати, хто це". За його словами, депутат не працював на своєму окрузі, де був обраний.

Арахамія стверджує, що не розмовляв із Сохою і не знав про його намір вийти з фракції. Він додав, що навіть сьогодні пропустив виступ Сохи в парламенті і дізнався про його вихід з фракції зі ЗМІ.

Читайте такожКомпанія Apple допоможе Україні провести перепис населенняВідповідаючи на запитання журналістів з приводу тверджень Сохи, що однією із причин виходу з фракції є те, що друг Арахамії нібито був "смотрящим" в Запорізькій області, Арахамія сказав: "Він що каже, що його мій друг "закошмарив" настільки, що він вийшов з фракції?".

Голова "СН" також зазначив, що Соха ніяких проблем на окрузі не вирішував.

За його словами, сьогоднішнє голосування за антиолігархічний закон №5600 показало, що "хтось просто сьогодні прийняв гроші і почав працювати, щоб витягти мажоритарників, бо вони не можуть скласти мандати (йдеться про те, що якщо з фракції виходить депутат, який пройшов по списку партії, то він позбавляється мандату, а депутат, обраний у мажоритарному окрузі, – ні – УНІАН), щоб потім розвалити монокоаліцію і потім зробити дострокові парламентські вибори".

Арахамія зазначає, що така ситуація була рік тому, коли фракція "ОПЗЖ" "це "качала", але вони трошки здулися". Він додав, що тепер ця ситуація повторюється, але прогнозує, що "результат буде такий самий".

За чутками в кулуарах, із фракції "СН" може вийти в найближчий час до 10 депутатів-мажоритарників, які в тому числі входять у міжфракційне депутатське об’єднання "Розумна політика", котре очолює Дмитро Разумков. Депутат Соха також входить в це об’єднання.

Що передувало

Сьогодні, 30 листопада, під час виступу з трибуни парламенту народний депутат Роман Соха заявив про вихід з фракції "Слуга народу".

Він виступив, зокрема, проти призначення Ростислава Шурми заступником керівника Офісу глави держави. Він також висловив невдоволення ще рядом призначень у владі.

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Автор: Надя Пришляк