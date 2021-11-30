Роман Соха був обраний до парламенту по 75-му виборчому округу (Запорізька область).

Народний депутат України Роман Соха заявив про вихід з фракції "Слуга народу".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу з трибуни парламенту.

"Пане президенте, ви обіцяли, що в наших рядах будуть нові обличчя, люди, які ніколи не були в політиці, які не є дотичними до схем, і не грабували країну. Ви обіцяли нову генерацію державників: з гарячим серцем, світлим розумом, кришталево чистою репутацією. Сьогодні я бачу призначення пана Шурми заступником (керівника - УНІАН) Офісу президента. Це колишній функціонер проросійського "Опозиційного блоку". Він намагався зірвати справедливі вибори в Запоріжжі, використовуючи брудні технології", - сказав Соха.

За його словами, Шурма - це "частина старої корумпованої системи".

"У нас війна. А куратором економіки в Офісі президента ставлять людину, яка має такий бекграунд та репутацію і яка точно не була прихильником європейського шляху України в минулому... Я неодноразово звертався до керівництва партії та фракції, доносив до відома думку людей, які втомилися від цих скандалів і втрачають надію на зміни. Але нас не чують. Для мене особисто Шурма - це остання крапля. Мені дуже соромно за це призначення", - наголосив депутат.

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Він також висловив невдоволення ще рядом призначень у владі.

"Я не хочу і не можу бути дотичним до людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори... Я ухвалив важке, але справедливе рішення: я виходжу з фракції "Слуга народу", - повідомив Соха.

Як відомо, Соха був обраний до парламенту по 75-му виборчому округу (Запорізька область).

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада екс-голова ВР Дмитро Разумков заявив про створення в парламенті міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика". Станом на 8 листопада до МФО увійшли 25 нардепів, більшість з них з фракції "Слуга народу".

Автор: Таня Поляковська