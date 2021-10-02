У разі відставки Дмитра Разумкова буде "деяка невизначеність" через його позафракційний статус, вважає нардеп від "Слуги народу".

У фракції "Слуга народу" говорять про "теоретичну" можливість позбавлення Дмитра Разумкова депутатських повноважень в разі звільнення його з посади голови Верховної Ради України.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи в разі відставки з посади голови ВР Разумков буде зобов'язаний повернутися до складу фракції "Слуга народу", народний депутат України, член Регламентного комітету парламенту Павло Фролов зазначив, що "тут є деяка невизначеність".

Він нагадав, що Конституцією визначено, що депутат, який обраний від політичної партії, має ввійти до фракції.

"Якщо він не ввійшов до фракції або якщо він сам написав заяву про вихід з фракції, то він втрачає мандат", - нагадав Фролов.

При цьому депутат зазначив, що в разі відставки Разумкова буде "деяка невизначеність, тому що по Регламенту, будучи головою ВРУ, він має бути позафракційним". Тому, за його словами, після звільнення виникає питання, чи норма Конституції щодо входження до фракції на початку скликання "переноситься у часі". "Тут виникає правова невизначеність", - наголосив він.

За словами Фролова, виникає питання, як ця ситуація "буде, наприклад, протрактована юристами партії "Слуга народу", якщо вони теоретично можуть розглянути це питання".

"Теоретично може бути рішення з’їзду партії, а потім це розглядатиме Центральна виборча комісія. Але це все теоретично", - зазначив він.

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Нагадаємо, виїзне засідання фракції "Слуга народу" проходить 1-2 жовтня в готелі Rixos Prykarpattya у Трускавці. На другий день очікується участь президента Володимира Зеленського.

На думку політологів, на зустрічі, серед іншого, буде вирішуватися питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Конфлікт Разумкова і фракції "Слуга народу"

Чутки про ймовірну відставку Разумкова з посади голови ВР поширюються вже давно.

17 вересня в ефірі програми "Свобода слова" Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеційської комісії, попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив законопроект до Венеціанської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій і груп та Уповноваженого ВР з прав людини.

Своєю чергою, Арахамія зазначив: "Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину".

20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про нібито пропозиції депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".

30 вересня Дмитро Разумков повідомив, що "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що звернення Давида Арахамії про отримання підписних листів про відставку Разумкова – його особиста ініціатива.

Сьогодні, 2 жовтня, у Трускавці розпочався збір підписів народних депутатів від "Слуги народу" за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України. Протягом кількох годин "слуги" зібрали необхідну кількість підписів.

Автор: Надя Пришляк