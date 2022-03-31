Арестович зазначив, що наше командування і політичне керівництво готуються до цього протистояння.

Радник глави ОП Олексій Арестович прокоментував на прохання журналістів чутки про нібито задуману Росією "перемогу" над Україною 9 травня.

Про це радник Єрмака розповів в ефірі українського телебачення.

"Є проста логіка в путінському режимі, яка звучить так: де Путін – там перемога. Тобто, Путін повинен з'явитися там, де вони зможуть відрапортувати про перемогу", - відповів він.

Арестович вважає, що такою перемогою для росіян могло б бути взяття Маріуполя або оточення ЗСУ в зоні ООС.

"Або якийсь успіх де-небудь ще. Але такого успіху вже не буде, тому що з 8 операційних напрямків у них залишилося 2,5", - зазначив він.

Найбільша концентрація сил, за їхнім задумом, і тут я бачу опір політичних і військових зусиль, це спроба оточити наші війська в зоні ООС, додав Арестович

"Якщо вийде - так, нам буде дуже складно. Ми, звичайно, не програємо, але вони посилять свою позицію, а ми послабимо. Якщо не вийде - то наша переговорна позиція тільки посилиться. Зараз вся інтрига в принципі там - чи підуть вони в наступ, тому що вони його готують. Вони намагаються проводити атаки місцевого значення, але постійно потрапляють під розгром. І друге - це якщо спробують, то який буде результат", - сказав він.

Арестович зазначив, що наше командування і політичне керівництво готуються до цього протистояння.

Через провал у наступі на Київ Путін встановив для військового командування нові терміни "спецоперації", яка, за бажанням російського президента, повинна закінчиться 9 травня.

За інформацією радника глави МВС Антона Геращенка, Путін спробує примусити до капітуляції українське керівництво у часових рамках 21 квітня – 7 травня. А 9 травня провести "переможний" марш над "фашистами".

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