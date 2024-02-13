Скандальний політик прогулювався в районі Монте Карло з невідомим чоловіком.

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович "засвітився" у Монако.

Політика помітили журналісти видання "Українська правда". Арестович прогулювався у компанії невідомого чоловіка в районі Монте Карло, відомого своїми казино.

На кадрах видно, що Арестович помітив зйомку і це йому не сподобалося. Він почав апелювати, що "зйомка без дозволу заборонена".

Що відомо про виїзд Арестовича з України

Як повідомляв УНІАН, NGL.media оприлюднив розслідування про виїзд екс-радника Офісу президента з країни. За їхніми даними, ще 4 вересня 2023 року йому вдалося перетнути кордон з допомогою листу від української розвідки.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни Арестович неодноразово виїздив за межі України, однак завжди повертався.

Пізніше цю інформацію спростували представники ГУР. Там заявили, що не надавали Олексію Арестовичу ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон.

Як відомо, після виїзду з країни Арестович зробив низку скандальних заяв, зокрема закликав укласти мир між Україна та Росією, а потім подати спільний позов проти Заходу, оскільки ті країни "нам винні".

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