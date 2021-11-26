Олексій Арестович стверджує, що екс-керівник ГУР Міноборони Бурба поза відомом Зеленського розпочав активну фазу операції "вагнерівців".

Позаштатний радник голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексій Арестович заявляє, що колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба поза відомом президента України Володимира Зеленського розпочав активну фазу операції "вагнерівців".

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Арестович з посиланням на учасників операції з ГУР Міноборони або людей, дотичних до операції, розповів, що перенесень операції по "вагнерівцям" було три, і усі перенесення організовував Бурба.

"Згідно з міжнародним законодавством захопленим громадянам іншої країни протягом декількох годин має бути пред'явлене звинувачення або підозра, і лише після цього треба було затримувати. Це було не готово. Василь Бурба 24 липня (2020 року), за свідченням цих офіцерів, приїжджає у Службу безпеки і каже: у нас нічого не готово, переносимо операцію, її неможливо реалізувати 25 липня, як вона була спланована їм самим", - сказав Арестович.

"Більш того, є дані, що він почав активну фазу операції, тобто переміщення найманців у Білорусь поза відомом президента України або вповноважених ним осіб, одноосібно, і потім поставив президента перед фактом", - сказав Арестович.

Також, зі слів співробітників ГУР, СБУ почала терміново шукати докази, які б можна було надати міжнародному правосуддю щодо вчинення злочинів "вагнерівцями" на Донбасі.

"З 158 осіб, які розглядалися, лише у 28 вдалося встановити вину або достатні докази вини для висунення підозри. 29 липня прокуратура України лише почала виписувати підозри. Я свідок, який це все бачив", - заявив Арестович.

"Якби їх захопили 25 липня, як кажуть у нас, ми би їх за декілька годин після того, як приїхав російський консул, із вибаченнями відпустили, тому що не було жодної підстави їх затримувати", - вважає Арестович.

За його словами, Бурба потім особисто переносив операцію на декілька днів, а потім купувались 33 квитки на літак з Білорусі до Туреччини.

Арестович зазначає, що пізніше відбувся ще третій переніс операції, бо "вагнерівці" тиждень прожили у центрі Мінську, а потім бойовиків перемістили за місто.

"Єдина людина, яка знала, куди він їх перевіз, - це був сам Василь Бурба. Ніхто більше не знав і через добу їх беруть білоруські спецслужби", - заявив Арестович.

Спецоперація щодо "вагнерівців"

Як повідомляв УНІАН, 29 липня 2020 року у Білорусі затримали 33 бойовика ПВК "Вагнера, які воювали проти України на Донбасі.

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, до них надійшла інформація про прибуття понад 200 бойовиків для дестабілізації ситуації в країні в період виборчої кампанії.

11 серпня Офіс генпрокурора України направив до Генпрокуратури Білорусі запити про видачу бойовиків.

14 серпня Білорусь видала Росії "вагнерівців".

5 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Бурбу з посади начальника ГУР Міноборони і призначив на цю посаду Кирила Буданова. В Офісі президента пояснили, що зміна начальника ГУР пов'язана з необхідністю переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку і впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення питань у безпековій сфері.

17 листопада 2021 року група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала звіт про результати розслідування щодо спецоперації із затриманням найманців російської ПВК "Вагнера". Більша частина звіту присвячена саме процесу вербування "вагнерівців", але у ньому не йдеться про те, хто саме "злив" спецоперацію.

Розслідувачі зазначають, що, за словами екс-очільника Головного управління розвідки Василя Бурби, керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував перенести спецоперацію через оголошене перемир'я на Донбасі.

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що правоохоронці розслідують три провадження щодо ситуації з "вагнерівцями".

Автор: Віталій Саєнко