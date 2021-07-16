Колишнього главу МВС України називали найкращим кандидатом на пост голови Харкова, проте сам він з такими ідеями не виступав.

Екс-глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков, який був міністром МВС 7 років, прокоментував чутки про те, що він може стати новим мером Харкова.

Про це Аваков написав у коментарях до публікації харківського журналіста на Facebook.

Так, журналіст Володимир Носков написав: "Ой, йой мене тепер друзі з різних міст запитують:"А що, Арсен Аваков буде вашим мером"! А що мені їм відповісти? Підкажіть!".

На подив багатьох користувачів мережі, відповісти на це питання вирішив сам Арсен Аваков. "Скажіть - ні", написав екс-міністр внутрішніх справ. Тим самим Аваков спростував всі чутки про те, що він може балотуватися в мери Харкова.

Читайте такожРНБО вводить санкції проти ще дев'яти українців зі списку СШАРаніше про те, що Аваков може стати головою Харкова, говорив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Політик стверджував, що у екс-глави МВС є всі якості для управління містом.

Як повідомляв УНІАН, замість Авакова на пост глави МВС був призначений Денис Монастирський. За це рішення проголосував 271 депутат.

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Автор: Поліна Кузенко