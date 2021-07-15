За його словами, з такою ініціативою має виступити місцевий осередок партії.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає можливості балотування Арсена Авакова на посаду мера Харкова від партії "СН".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Корнієнко сказав, відповідаючи на запитання УНІАН з приводу такої можливості балотування Авакова після його відставки з посади міністра внутрішніх справ.

"Тут є кілька нюансів. На мерських виборах кандидатів кандидатує не центральний орган партії, а обласний осередок", - зазначив Корнієнко і додав, що як голова партії, він лише ставить підпис під документом, де йдеться про висунення обласною організацією певного кандидата.

"Я можу або поставити, або не поставити", - зазначив Корнієнко.

Читайте також"Політик-важковаговик": у "Слузі народу" спрогнозували майбутнє Авакова після відставкиПри цьому він додав, що "якщо говорити серйозно, то я для Харкова кращого варіанта, ніж Арсен Борисович, не бачу. Бо це була б остаточна крапка в питанні, чи Харків "русский город", якесь там малоросійське місто, а це була б остаточна крапка, що це українське місто, що там українська патріотична влада, що там людина, яка точно за 10 років жодної підстави не дала сумніватися в його патріотичності".

Корнієнко додав, що в Авакова є і господарські риси, тому він також налагодив би роботу міських служб.

За його словами, з приходом Авакова на посаду мера в Харкові можна було б перейти "в ідеологічну серйозну дискусію", що питання українського порядку денного "розповсюджуються трохи далі, ніж Полтава, – на Харків".

Корнієнко зазначив, що наш північний сусід, країна-агресор постійно натякає на те, що зокрема Суми, Харків нібито є проросійськими. За його словами, на такі статті, як путінська з приводу України, треба відповідати не тільки медійно, але і діями.

"Якби мене питали, то я був би за те (йдеться про балотування Авакова на посаду мера Харкова – УНІАН). І якщо організація його висуне від нас, то я буду звичайно підтримувати", - підсумував Корнієнко.

Відставка Авакова: що відомо

13 липня Аваков заявив, що подав заяву про відставку з посади глави МВС. Він очолював міністерство з 2014 року.

Президент України Володимир Зеленський запропонував кандидатуру голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ замість Арсена Авакова.

Голосування за відставку Авакова було заплановано на четвер, 15 липня, а у п’ятницю, 16 липня, парламент може призначити главою МВС Монастирського.

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Автор: Надя Пришляк