Рішення діятиме до кінця року.

Європейська комісія дозволила державам-членам ЄС звільняти від митних зборів і ПДВ операції з імпорту гуманітарної допомоги для українців.

Про це повідомила прес-служба Представництва ЄС в Україні.

"Сьогодні Європейська комісія ухвалила рішення, що дозволяє державам-членам тимчасово звільняти від митних зборів і ПДВ імпорт з третіх країн продуктів харчування, ковдр, наметів, електричних генераторів та іншого рятувального обладнання, призначеного для українців, які постраждали від війни. Цей захід, про який клопотали держави-члени, буде застосовуватися ретроактивно - починаючи з 24 лютого 2022 року, і діятиме до 31 грудня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що звільнення від мита і ПДВ застосовується до товарів, що імпортуються державними організаціями (державними органами та установами, зокрема лікарнями, урядовими організаціями, регіональними урядами, комунами/містами тощо) та благодійними або доброчинними організаціями, зареєстрованими компетентними органами держав-членів.

"Війна проти України завдала невимовних страждань, але також засвідчила глибину солідарності ЄС. Цей захід допоможе державам-членам прийти на допомогу українцям як в ЄС, так і в їхній рідній країні, сприяючи доставці життєво важливих гуманітарних товарів. Це абсолютно правильний вчинок", - сказав комісар з економіки Паоло Джентілоні.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня Україна та Велика Британія юридично закріпили скасування ввізних мит і тарифних квот у двосторонній торгівлі. Угода діятиме 12 місяців, але може бути продовжена за домовленістю між сторонами на новий термін.

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