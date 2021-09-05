Дмитро Кулеба також зазначив, що після візиту Зеленського в США відносини між країнами покращилися.

Президент США Джозеф Байден приїде до України, але вже не в нинішньому році.

Про це сьогодні, 5 вересня, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на телеканалі "Інтер".

"Я не сумніваюся, що президент Байден долетить і до середини Дніпра, і перетне Дніпро, сяде в Борисполі і приїде в Київ. Але цей візит не буде цього року, оскільки дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік... Не так щільно", - сказав Кулеба.

Голова МЗС зазначив, що зараз українська і американська сторони будуть зосереджені на виконанні домовленостей, досягнутих президентами, "а вони дійсно є масштабними і змістовними".

Кулеба також зазначив, що після візиту Зеленського в США відносини між країнами покращилися.

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"Я можу відповідально сказати, що президенти відкрили нову сторінку у відносинах. І та спільна заява України та США, оприлюднена за результатами переговорів, такого документа в історії українсько-американських відносин ще не було, саме щоб в контексті візитів таке ухвалювалося. І це дуже чіткий сигнал про те, що ми йдемо вперед і немає жодних якихось тіней або негативних факторів, який зараз впливали б на ці відносини", - сказав міністр.

Візит Зеленського до США

1 вересня у Вашингтоні відбулась зустріч лідерів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена. На ній Байден заявив про бажання відвідати Україну, сторони досягли низки домовленостей.

Новий пакет допомоги, про який президент США оголосив під час візиту Зеленського до Білого дому, включає ПТРК "Джавеліни" та інше оборонне летальне і нелетальне обладнання.

Також Байден гарантував введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

За підсумками зустрічі двох президентів був опублікований повний текст спільної заяви України та США.

Автор: Олександр Топчій