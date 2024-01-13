За зразок хочуть взяти угоду, яку напередодні підписали Володимир Зеленський та британський прем'єр Ріші Сунак.

Україна зараз веде переговори з іще кількома країнами щодо підписання угоди про гарантії безпеки та військову співпрацю. Підписана учора угода з Британією стане еталоном для майбутніх домовленостей, заявив в ефірі телемарафону прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Чим важлива ця угода. Вона стала еталоном. Дуже важливо, щоб в еталоні були включені максимальні гарантії для нашої держави. І так воно і є... Британія буде підтримувати Україну під час агресії стільки, скільки буде потрібно", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що угода з Британією – це лише початок. З часом мають з’явитися аналогічні угоди з іншими країнами.

Відео дня

"Ми сьогодні ведемо переговори з партнерами щодо підписання аналогічних угод", – повідомив очільник уряду.

Безпекова угода з Великою Британією

Як писав УНІАН, у п’ятницю президент Володимир Зеленський та прем’єр міністр Британії Ріші Сунак, що перебував з візитом у Києві, підписали угоду про співпрацю в царині безпеки. Серед іншого документ передбачає зобов’язання Британії підтримувати Україну озброєннями в разі агресії з боку Росії.

Згодом посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що Америка теж прагне підписати аналогічну угоду з Києвом. За її словами, переговори щодо цього вже тривають.

Вас також можуть зацікавити новини: