Ісландія зобов’язалася надавати всебічну та довгострокову економічну, гуманітарну й оборонну підтримку Києву.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Як повідомила прес-служба Офісу президента, документ підписано сьогодні у Стокгольмі (Швеція).

Зазначається, що Ісландія зобов’язалася надавати всебічну та довгострокову економічну, гуманітарну й оборонну підтримку Україні, а також сприяти її майбутньому членству в ЄС і НАТО.

Протягом 2024–2028 років Ісландія щороку виділятиме щонайменше 4 млрд ісландських крон (майже 30 млн дол.). Підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди. Ісландія також готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження. Крім того, співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості.

Відео дня

"Унікальність угоди в тому, що Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Крім того, Ісландія приділятиме особливу увагу підтримці й спорядженню українських жінок у Збройних силах України. Окремі розділи угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій проти РФ, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. Також ідеться про зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, зокрема у сфері освіти й енергетичної безпеки", - поінформували в ОП.

Водночас, Ісландія зобов’язується посилити дипломатичне представництво в Києві для поглиблення співпраці з урядовими установами, парламентом, громадянським суспільством і приватним сектором в Україні.

Угоди про безпеку України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 травня, Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали безпекову угоду. Перед підписанням Крістерссон, зокрема зауважив, що Україна б’ється не лише за власну свободу, але й за свободу та безпеку інших країн.

Саме тому, зауважив він, підтримка України є такою важливою, і вона не зупиниться. Водночас Зеленський подякував Швеції за підтримку та наголосив на загрозах від Росії.

Варто зазначити, що загалом наша країна підписала вже чотирнадцять двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією та Ісландією.

Вас також можуть зацікавити новини: